Már villanyfényben, 27 Celsius-fokos levegő- és a délelőttinél jóval hűvösebb, 31 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött a 2021-es Forma-1-es Katari Nagydíj második szabadedzése.

A gyakorlás előtt pont került a Lewis Hamilton – Max Verstappen saga végére, döntöttek a stewardok a Brazíliából hozott ügyben.

A második szabadedzésnek csak 19-en tudtak nekivágni, ugyanis az első 60 percben megsérült Nyikita Mazepin autója. A Haas emiatt beáldozta az edzést egy kasztnicserére az orosznál.

Due to a chassis change being required, Nikita Mazepin will not participate in #FP2#HaasF1 #QatarGP pic.twitter.com/in8BK1pnBM — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 19, 2021

Változást jelentett az is, hogy az első szabadedzést követően dobták a korábbi pályaelhagyásos szabályokat: az új előírás szerint minden pillanatban érintenie kellett az autóknak az aszfaltcsíkot vagy a rázókövet.

🟢 FP2 GREEN LIGHT 🟢 60 mins of track action starts now! #QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/BhtmtzHea8 — Formula 1 (@F1) November 19, 2021

A pályaelhagyások nemcsak előnnyel, hanem hátránnyal is járhatnak. Saját bőrén tanulhatta ezt meg Antonio Giovinazzi, aki jókora darabot hagyott el Alfa Romeójából, miután megütötte autóját a rázókövön.

A Red Bullnál eközben küzdöttek egy már Brazíliában is felmerülő problémával. Nyitott DRS-nél Max Verstappen és Sergio Perez autóján is erősen vibrált a felső szárnyelem. A légterelő ilyen jellegű mozgása nem szabálytalan, és az energiaitalosok sem trükköznek, ez egy hiba, melynek megoldásán ők is dolgoztak.

Ez azonban nem befolyásolta általános tempójukat, nem ennek volt köszönhető, hogy az edzést Valtteri Bottas nyerte a Mercedesszel. Az első szabadedzésen látottak alapján nem volt meglepetés, hogy az AlphaTaurival Pierre Gasly lett a második, alig 2 tizedmásodperccel volt lassabb a finn pilótánál.

Verstappen harmadik lett 35 százados lemaradással, Hamilton pedig negyedikként zárta a pénteket 422 ezreddel lassabb idővel, mint Bottasé. Őket a mclarenes Lando Norris követte.

Az Aston Martin az este beköszöntével megvillant egy kicsit: Lance Stroll a hatodik, Sebastian Vettel a kilencedik lett. Az AlphaTauri remeklését alátámasztotta Cunoda Juki hetedik helye is.

A legjobb tízbe befért még Sergio Perez a Red Bull-lal és a ferraris Carlos Sainz – a maranellóiaknak nem volt erős délutánjuk, Charles Leclerc csak a 13. lett.

A Katari Nagydíj programja szombaton magyar idő szerint 12 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő 15 órakor rajtol.