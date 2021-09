A Forma-1-es Orosz Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk kedd este 19 órától YouTube-csatornánkon!

Amikor Michael Schumacher 91 futamgyőzelemmel a háta mögött visszavonult, rekordját megdönthetetlennek hitték. Miután 2006 végén távozott a német, a következő évben érkezett meg a Forma-1-be Lewis Hamilton. Akkor még aligha gondolta bárki, hogy a fiatal brit rengeteg mutatóban még túl is szárnyalja a legendát.

A győzelmi rekord már egy éve a múlté, a kérdés már csak az volt, mikor lesz meg a bűvös századik, a három számjegy. A Forma-1-es Orosz Nagydíjon végül ez is meglett neki, ebből az alkalomból pedig összeszedtük a tíz, szerintünk legérdekesebb futamot, melyek végén ő emelhette magasba a legnagyobb trófeát.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon FORMULA 1® (@f1) által megosztott bejegyzés

2007 Kanadai Nagydíj

Az első alkalom mindig emlékezetes, így van ez a Forma-1-es futamgyőzelmeknél is. Pályafutása hatodik nagydíját úgy nyerte a brit, hogy szombaton megszerezte karrierje első pole-pozícióját is. Ez volt az a futam, amikor Robert Kubica nagyon csúnyán összetörte a BMW-Saubert.

2008 Monacói Nagydíj

Igazi esős monacói futam volt ez, ahol még Hamilton is hibázott: a hatodik körben a korláthoz verte a McLarent, emiatt idejekorán gumikat kellett cserélnie. Ekkor jól megtankolták autóját, így a következő kiállásig, amikorra már az élre került, ki tudott autózni akkora előnyt, hogy az élre tudott visszatérni kerékcseréje után, függetlenül a biztonsági autós szakaszoktól. Hamilton első hercegségbeli győzelme karrierje hatodik sikere volt.

2008 Brit Nagydíj

Sokan Hamilton hetedik győzelmét tartják az egyik legnagyobbnak: tipikus angol időjárás uralkodott Silverstone-ban, ami sokakon kifogott, leszámítva a szinte érinthetetlen hazai hőst: a brit egy perccel verte meg a második helyezett Nick Heidfeldet.



2013 Magyar Nagydíj

Hamilton 22. győzelme nem a pályán látott események miatt marad emlékezetes, hanem azért, mert ekkor nyert először a Mercedes színeiben. Fontos gát szakadt ekkor át a britben, akinek csapattársa, Nico Rosberg addigra már többször is tudott nyerni a még nem világverő autóval.

2014 Bahreini Nagydíj

A hírhedt sivatagi összecsapás a legjobb autóval a két gyerekkori jóbarát, Hamilton és Rosberg között. Szinte az egész futamon át oda-vissza előzgették egymást, ám a végén a brit örülhetett 24. győzelmének. A hangulat ekkor még jó volt a két pilóta között, csak később vált fagyossá.

2018 Német Nagydíj

66. győzelmét aratta a hockenheimi pályán Hamilton egy olyan versenyen, amikor nem neki állt a zászló. Autója egy vezetői hiba miatt megsérült és felmondta a szolgálatot az időmérőn, így csak a 14. helyről rajtolhatott, miközben a bajnoki rivális Sebastian Vettel az élről. Az eső azonban – mint annyiszor – megkavarta a dolgokat, a Ferrari németje pedig hazai pályán csúszott ki a vizes aszfaltról, és került a kavicságyba véglegesen.

2020 Brit Nagydíj

A silverstone-i verseny utolsó köreiben előbb Carlos Sainz, majd Valtteri Bottas, végül pedig Lewis Hamilton is defektet kapott. A szerencse ezúttal is a hétszeres világbajnoknak kedvezett: míg Bottas egy körrel a leintés előtt volt, és még kiállt ép abroncsokért, emiatt pontot sem szerzett, a hazai pálya hőse három kerékkel a célba gurulva nyert, pályafutása során 87. alkalommal. Kellett ehhez az is, hogy Max Verstappen is kiállt friss gumikért, mert ő a leggyorsabb kört célozta meg – persze nem tudhatta, hogy Hamilton defektet fog kapni.

2020 Portugál Nagydíj

Egy nyugis Hamilton-győzelem volt ez, de sporttörténelmi jelentőséggel: ez volt a 92. sikere a Forma-1-ben, mellyel abszolút rekorderré vált, megelőzte az örökranglistán Michael Schumachert.

2020 Török Nagydíj

A tavaly kilenc év után visszatérő isztambuli pályán nagyon furcsa körülmények uralkodtak: egész hétvégén korcsolyáztak rajta a pilóták, időjárástól függetlenül. Ennek oka a frissen újraaszfaltozott, emiatt olaj borította aszfalt volt, melyre az időmérőre és a futamra még egy kis eső is esett. Nagy lehetőség előtt állt a Racing Point, akár egy kettős győzelem is összejöhetett volna a furcsán változó időjárási és tapadási körülmények között, ám ehelyett a felzárkózó Hamilton nyert. 94. győzelme egyben hetedik világbajnoki címének bebiztosítását is jelentette.

2021 Orosz Nagydíj

A Brit Nagydíjon aratott győzelem után valahogy nem akart összejönni a századik: a Hungaroringen Esteban Ocon húzott hasznot a káoszból, Belgiumban eső mosta el az eseményeket, Hollandiában a hazai hős Verstappennek állt a zászló, Monzában pedig egymással ütközött a két bajnokesélyes. Szocsiban is majdnem új győztest avatott a Forma-1, ám az égi áldás a hétszeres világbajnoknak kedvezett.