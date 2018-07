Vettel is let past his teammate for the lead at the hairpin 👀 #GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/nsuzoHtJgl

Az eső aztán az 51. körben kezdett rá megint, már erősebben, a vizes aszfalt pedig pont a vezető Vettelen fogott ki, kicsúszott, a gumifalban ért véget a versenye.

A Ferrari eltávolításának idejére biztonsági autót rendeltek el, többen a bokszutcába siettek, köztük Bottas és Hamilton is, ám míg a finn be is ment, az angol az utolsó pillanatban, a záróvonalat és a füves elválasztót átvágva visszament a pályára. Erősen véleményes manőver volt, ám a futam leintéséig nem lett belőle vizsgálat.

LAP 53/67 Hamilton looks to come into the pits… But instead stays out, and leads under Safety Car#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/lHBfioSng8 — Formula 1 (@F1) July 22, 2018

Az eső újra alábbhagyott, az újrarajtolás után pedig a friss gumikon lévő Bottas azonnal támadni kezdte Hamiltont, ám a Mercedesnél is csapatutasítás következett, a finnt a pozíciók tartására szólították.

LAP 58/67 What a restart from Bottas! The Finn is all over the back of his Mercedes teammate 👀#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/5CjQ33UpZe — Formula 1 (@F1) July 22, 2018

Az utolsó körre újabb esőt vártak a csapatok, ám a zuhé végül csak a leintés után érkezett meg a pályára.

Hamilton idei negyedik győzelmével visszavette a vezetést a bajnokságban Vetteltől, a kettős sikernek köszönhetően pedig a Mercedes is visszaelőzte a Ferrarit a konstruktőri bajnokságban.

A Red Bullnak Max Verstappen 4. helyével kellett beérnie, hiába kapott ugyanis Daniel Ricciardo új erőforrás-részelemeket a hétvégére – amiért a 19. helyről volt kénytelen startolni –, motorhiba miatt kiesett.

A Haas elszámolta magát az esőgumikkal, így az erejük alapján járó 5-6. hely helyett a 6. és 11. helyezést érték el, a pontokat Romain Grosjean hozta. A Renault-nak Nico Hülkenberg szerzett egy remek 5. helyet. Hamiltonhoz hasonlóan a Force Indiá-soknak is nagyon jól jött ki a lépés, így Sergio Perez és Esteban Ocon a 7-8. helyen ért be. Pontot szerzett még a sauberes Marcus Ericsson és a Toro Rossó-s Brendon Hartley is.

A Williams-csapat 700. Forma-1-es nagydíját dupla kieséssel zárta.

A Forma-1-es világbajnokság a jövő hétvégén nálunk, a Hungaroringen folytatódik a Magyar Nagydíjjal.

Forrás: Fotó: Mercedes AMG