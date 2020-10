A mercedeses Lewis Hamilton nyerte a 2020-as Forma-1-es Portugál Nagydíjat a csapattárs Valtteri Bottas és a Red Bull-os Max Verstappen előtt. A 66 körös futam elején címvédő számára csapattársa, Valtteri Bottas jelentette a legnagyobb kihívást, de győzelme nem forgott igazán veszélyben, miután a finn mellett elhaladt, majd jelentős előnyt épített ki vele szemben.

A rajtot jól kapta el a későbbi győztes, Bottast pedig Verstappen is lerajtolta. A finn mégis visszaelőzte őt, sőt, még Hamilton mellett is elment a szemerkélő esőben. Mindkettejüknél jobban ráérzett a körülményekre Carlos Sainz, aki a McLarennel egy ideig vezetett is, ám később visszaesett, a spanyol a hatodik helyen végzett.