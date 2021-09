Élő: Forma-1 Orosz Nagydíj

Verstappen időközben Vettel megelőzésének, valamint a kiállásoknak köszönhetően a 9. helyen haladt ekkor. Sainz megunta a lassú tempót, kemény gumikra váltott és így még éppen Stroll elé tért vissza a pályára.

A Norris-Sainz előzés:

LAP 13/53

Clinical move from Norris who retakes the lead he lost on the opening lap

📻 "Got him" the Briton says over the radio#RussianGP #F1 pic.twitter.com/B0J6zTZcOc

— Formula 1 (@F1) September 26, 2021