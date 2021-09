Kétséges volt, hogy elkezdődhet-e a 2021-es Forma-1-es szezon 15. időmérő edzése Szocsiban, az Orosz Nagydíjon. Az előre megjósolt eső ugyanis minden programot elmosott előtte, beleértve a harmadik szabadedzést is.

A kvalifikáció tervezett időpontja előtt fél órával azonban felszakadozott a felhőzet, és némi napsütés is érte az aszfaltot, így a körülmények autózásra alkalmasabbá váltak magyar idő szerint szombat délután 2 órára.

A Q1 elején komoly sor alakult ki a bokszutca kijáratának végén, mindenki szeretett volna időben, egy esetleges piros zászlós megszakítás előtt mért kört futni. A legtöbben az átmeneti abroncsokkal gurultak ki a pályára, Fernando Alonsót kivéve, aki Alpine-jára vizes gumit rakatott fel.

Wet tyres (unsurprisingly) for Fernando as he heads out for his first run during Q1 👀 #RussianGP #F1 pic.twitter.com/bnBXQDUy1Y

A szakasz úgy zajlott, ahogy az esős időmérőkön szokott: ahogy tisztult és száradt a pálya, percről percre javultak a köridők. Állandóan változott a sorrend a tabellán és nagy volt a forgolódás a kieső helyeken is. Max Verstappen azonban állandó szereplője volt az utolsó ötösnek: a Red Bull hollandja nem kockáztatott, és két, a körülményeket kitapogató köre után vissza is gurult a bokszba. Felesleges is lett volna köröznie, hiszen mindenféleképpen a mezőny végéről kezdheti a vasárnapi nagydíjat.

He’s already starting from the back of the grid on Sunday due to a grid penalty

And with not a lot to gain by being on track, @Max33Verstappen‘s qualifying session is over as Red Bull play it safe #RussianGP #F1 pic.twitter.com/3uJDasDH81

— Formula 1 (@F1) September 25, 2021