Ahogy arra számítani lehetett, szombatra megérkezett az eső a Forma-1-es Orosz Nagydíj helyszínére. A szervezők próbáltak előrelátóak lenni, és a Forma-3 egyik sprintversenyét már pénteken megtartották.

Így is rengeteg program maradt szombatra, kezdve a Forma-2 mezőnyének egyik sprintversenyével, melyet azonban elhalasztottak az időjárási körülmények miatt.

Right now in Sochi ⚡️⚡️⚡️

🎥 @Formula2#HaasF1 #RussianGP pic.twitter.com/euEXex6vmH

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 25, 2021