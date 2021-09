A délelőttihez képest valamivel melegebb időben, 19 fokos levegő- és 33 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg a Forma-1-es Orosz Nagydíj második szabadedzése.

Nem is várakozott sokáig a mezőny a bokszutca nyitása után, mivel a hétvége időjárás-előrejelzése alapján benne volt a pakliban, hogy ez lehet az utolsó száraz gyakorlás Szocsiban. A szombatra jósolt komoly zuhé miatt még a betétfutamok programját is módosították, egy F3-as versenyt előre is hoztak péntek délutánra.

A szokásos 60 perces körözés közben derült ki, hogy a Red Bull döntött: a két szabadedzés közötti időben kicserélték Max Verstappen erőforrását, így az időmérős eredményétől és magával hozott három helyes rajtbüntetésétől függetlenül a mezőny végéről, a szintén motorcserés Charles Leclerc Ferrarija mögül rajtolhat.

No official confirmation yet but @Max33Verstappen is set for the back of the grid after a lunchtime PU change. It was fired up successfully just now: pic.twitter.com/h0u2kXaJEe — Adam Cooper (@adamcooperF1) September 24, 2021

Daniel Ricciardónál is motorgondok adódtak: a McLaren monzai győztese hosszú időn át nem hagyta el a garázst egy probléma miatt, érdemi munkát csak az edzés második felében tudott végezni az ausztrál.

Daniel Ricciardo is yet to emerge from the garage so far in FP2 The @McLarenF1 crew are working hard on an issue with his car 👀#RussianGP #F1 pic.twitter.com/Tr5cBPQ5NW — Formula 1 (@F1) September 24, 2021

Meredek pillanatokból egyébként nem volt hiány: Lewis Hamilton egy Mercedes-szerelőt ütött el a bokszban, Charles Leclerc megforgó Ferrarijába pedig majdnem belement Sergio Perez a Red Bull-lal.

Ahol Leclerc-nek szerencséje volt a fű megcsípése utáni megforgással, ott Antonio Giovinazzinak nem: nagyot kapott az Alfa Romeo hátulja, amikor a falnak csúszott 25 perccel a leintés előtt. Az olasz vissza sem vitte a bokszba a roncsot, a pálya szélén hagyta. Emiatt, illetve az ütközéselnyelő fal javításai miatt piros zászlóval megszakították a gyakorlást.

Antonio reports that he is ok after that clash with the barriers at Turn 9 💥 The debris from his car is being cleared #RussianGP #F1 pic.twitter.com/UiBdAapmFz — Formula 1 (@F1) September 24, 2021

RED FLAG 🚩 FP2 is halted after Antonio Giovinazzi hits the barriers at Turn 9 The drivers will return to the garages while the track is cleared #RussianGP #F1 pic.twitter.com/2kJPuaQCoA — Formula 1 (@F1) September 24, 2021

A szabadedzés végeredménye akár döntő fontosságú is lehet: amennyiben lehetetlen lenne megtartani a szombati eseményeket, a második gyakorlás sorrendje adná a rajtsorrendet is.

A leggyorsabbak ezúttal is a Mercedes versenyzői voltak, ezúttal is Valtteri Bottas, Lewis Hamilton volt a sorrend. Harmadikként az utolsó pillanatokban a kerékvetőn első szárnyát vesztő AlphaTauri-s Pierre Gasly végzett Lando Norris (McLaren) és Esteban Ocon (Alpine) előtt. Verstappen csak a hatodik lett Carlos Sainz Ferrariját megelőzve.

A bit of drama for Pierre Gasly right at the end of FP2 👀#RussianGP #F1 pic.twitter.com/O2nypAUnAh — Formula 1 (@F1) September 24, 2021

A legjobb tízbe befért még Fernando Alonso (Alpine), Sebastian Vettel (Aston Martin) és Charles Leclerc (Ferrari).

Az Orosz Nagydíj programja – ha az időjárás is úgy akarja – szombaton magyar idő szerint 11 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő 14 órakor rajtol.