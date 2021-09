Napos időben, 18 Celsius-fokos levegő- és 28 fokos aszfalthőmérséklet mellett zajlott a 2021-es Forma-1-es Orosz Nagydíj első szabadedzése Szocsiban az 5848 méter hosszú, 18 kanyarból álló aszfaltcsíkon.

A bajnokság 15. hétvégét alapjaiban meghatározza majd az időjárás: habár kedvező körülmények fogadták a versenyzőket péntek délelőtt, a továbbiakban eshet. Emiatt aligha volt meglepő, hogy a bokszutca nyitása után rengeteg pilóta rögtön a pályára hajtott, hogy minél több száraz pályás információhoz jussanak.

A pozitív koronavírusteszt miatt két versenyt kihagyó Kimi Räikkönen visszatért az Alfa Romeóhoz, Max Verstappen pedig azzal a tudattal vághatott neki a hétvégének a Red Bull-lal, hogy három helyes rajtbüntetés vár rá a monzai baleset miatt. A ferraris Charles Leclerc-nek az időmérő miatt nem kellett “aggódni”: mindenféleképpen a mezőny végéről kezdheti majd a vasárnapi futamot erőforrásának komplett cseréje miatt.

Sunshine in Sochi ☀️ Our #RussianGP weekend is go, go, go! 💪 pic.twitter.com/O5DqwzedHF — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) September 24, 2021

A pálya legkritikusabb pontja a második kanyar volt, a célegyenes utáni első féktáv. Ezen a szakaszon gyakran a bukótérbe futottak a versenyzők, mellyel akár időt is lehetne nyerni, de a versenyirányítás útmutatása, valamint egy fekvőrendőr igyekezett ennek megakadályozásában.

Ami az eredményeket illeti, azt láttuk, amit kis túlzással már száz éve: már az első, 1913-as orosz futamot is a Mercedes – illetve akkor még Benz – nyerte, ahogy a modernkori F1-es versenyek mindegyikét Szocsiban. A dominancia az első szabadedzésen is megmaradt, Valtteri Bottas volt a leggyorsabb Lewis Hamilton és Verstappen előtt. A finn bő 2 tizedmásodpercet adott közvetlen üldözőinek.

W12 meets Sochi. 🖤 pic.twitter.com/0ziPJS8gdf — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 24, 2021

Mögöttük Leclerc végzett a negyedik helyen, az első eredmények alapján úgy tűnt, az erősebb Ferrari-motorral tényleg előreléphet a csapat. A különbség markáns volt a két vörös autó között: Carlos Sainz csak a hetedik helyen végzett Sebastian Vettel (Aston Martin) és Pierre Gasly (AlphaTauri) mögött, csapattársától majdnem hét tizedmásodperccel lemaradva.

A legjobb tízbe befért még Lando Norris a McLarennel, a Red Bull-os Sergio Perez és Fernando Alonso az Alpine-nal. Norris zárásként még lekoccolta a bokszba menet a falat, a hátsó tengely blokkolt és a betonba forgatta a McLarent. Az autó első szárnya megsérült, de komoly gond nem történt.

That’s time on FP1. 🏁 A productive first hour on track for the team. Lando ends the session in P8 and Daniel P14.#RussianGP pic.twitter.com/gr6P4Zy0oG — McLaren (@McLarenF1) September 24, 2021

A körözést csak egyszer kellett lelassítani egy virtuális biztonsági autós szakasz idejére, amíg egy fürge pályabíró beszaladt a korlátok közé egy apró alkatrészért.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️ A quick-footed marshal nips out on track to remove some debris from the track 🚀👍#RussianGP #F1 pic.twitter.com/terwFXUl1g — Formula 1 (@F1) September 24, 2021

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik magyar idő szerint 14 órától.