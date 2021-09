Hétvégén az Orosz Nagydíjjal folytatódik az idei Forma-1-es szezon, ahol az előrejelzések szerint megnehezítheti a pilóták dolgát az eső. Az égi áldással azonban egész héten számolni kell a pálya környékén: jól illusztrálja a helyzetet a Carlin F2-es csapatának fotója a helyszínről. A nevelőszériáknak kialakított paddockrészt elöntötte a víz.

At least the sky is pretty even if the paddock is a tad flooded 😬🙄 pic.twitter.com/sLQh94ZL0C

A célegyenes és a tribünök közötti szervizúton haladó autós akkora vízbe hajtott bele, mely lehetetlenné tenné egy Forma-1-es futam megrendezését:

The @SochiAutodrom is currently flooded with just 1 day before the start of the grand prix weekend#RussianGP pic.twitter.com/aNNzkxQAxR

— Alpine F1 updates (@startonpole) September 21, 2021