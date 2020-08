F1: Defektes gumival nyert Hamilton Silverstone-ban

Kvjat balesetét egy defekt okozta a pálya gyors kanyarokkal tűzdelt részén, ám a jobb hátsó Pirelli kilyukadásakor még senki nem gondolta, hogy a futam utolsó három körében láthatunk még hasonló jeleneteket.

Az 51. körben előbb az addig második Bottas, majd az 52., egyben utolsó körre fordulva az ötödikről negyedikre lépő Carlos Sainz (McLaren) és az élen álló Hamilton bal elsője is megadta magát. A címvédő hatalmas előnyének köszönhetően begurult az első helyen, de ha Max Verstappen az utolsó előtti körben nem megy rá a bónuszpontot érő leggyorsabb körre egy kerékcserével, akkor nyerhetett volna Silverstone-ban.

A dobgós Leclerc mögött pontot szerzett Daniel Ricciardo (Renault), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Renault), Pierre Gasly (AlphaTauri), Albon, Lance Stroll (Racing Point) és Sebastian Vettel (Ferrari).

Hamilton pályafutása 87. győzelmével toronymagasan, 88 ponttal vezeti a bajnokságot a pontot sem szerző, eddig 58 egységet gyűjtő Bottasszal szemben. A harmadik helyen Verstappen következik 52 ponttal. A konstruktőrök versenyét a Mercedes óriási fölénnyel, 121 ponttal vezeti az 55 pontos McLaren előtt.

A bajnokság a jövő héten ugyanitt, Silverstone-ban folytatódik.

Kissé felhős időben, 20 fokos levegő- és 38 fokos aszfalthőmérséklet mellett sorakoztak fel az autók rajtrácsra a 2020-as szezon negyedik Forma-1-es futamára, a Brit Nagydíjra.

Az év negyedik pole-pozícióját Lewis Hamilton szerezte meg a Mercedesszel, megelőzve csapattársát, Valtteri Bottast. A második sorba Max Verstappen és Charles Leclerc állhatott fel a Red Bull-lal és a Ferrarival, a harmadik soron a mclarenes Lando Norris és a Racing Point kanadaija, Lance Stroll osztozhatott. Hetedik helyről indulhatott Carlos Sainz a másik McLarennel, közvetlenül a két Renault, Daniel Ricciardo és Esteban Ocon elől. A legjobb tízbe Sebastian Vettel fért még be a Ferrarival.

Az időmérő eredményét két büntetés módosította: Danyiil Kvjat AlphaTaurijában idő előtt kellett váltót cserélni, George Russell pedig az időmérőn haladt túl gyorsan a sárga zászlós jelzés ellenére. Mindketten öt rajthellyel kerültek hátrébb, az orosz a 19., a brit a 20. helyről kezdhette az 52 körös megmérettetést.

Nico Hülkenberg csak a bokszból kezdhette volna meg a Brit Nagydíjat, a Sergio Perez helyére beugró német nem tudta elhagyni a bokszutcát a Racing Point műszaki hibája miatt. Csapata azonban bejelentette, még a rajt előtt, hogy a 27-es rajtszámú autó nem tud elindulni a futamon motorproblémák miatt.

