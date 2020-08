Olvass tovább

Time to get the job done! 💼 #BritishGP pic.twitter.com/n1eNJoGWXW — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) August 1, 2020

Az első mért körök után Valtteri Bottas állt az élen a Red Bull hollandja, Max Verstappen, mercedeses csapattársa, Lewis Hamilton és a ferraris Charles Leclerc előtt. A Racing Pointtal Lance Stroll az ötödik, a másik Red Bull-lal Alexander Albon a hatodik helyen állt. Sebastian Vettelnek továbbra sem alakultak jól a dolgok, a Ferrari németje csapattársától három tizedmásodpercre lemaradva, a tizedik helyen állt.

Lando Norrisnak kissé küszködősen, de összejött a továbbjutást érő idő, a McLaren britje először a pályát hagyta el, majd egy újabb hiba után forgalomba keveredett.

A Q1 leintése előtt Nicholas Latifi lecsúszott a pályáról, de a miatta meglengetett sárga zászló nem vette el senkitől az utolsó javítási lehetőséget. A kanadai nem jutott tovább, huszadikként zárt, csapattársa, George Russell azonban nem esett ki: a két Alfa Romeo és a két Haas nem folytathatta a kiesést. A pilóta ellen egyébként vizsgálat indult, mivel a gyanú szerint a brit nem lassított a sárga zászlós jelzésnél.

George Russell: safely into Q2 Nicholas Latifi: not so safely out of Q1 #BritishGP pic.twitter.com/n3p07qZgYx — iGP Manager (@iGPManager) August 1, 2020

A Q2-ben megindult a taktikázás, ami a gumiválasztást illeti: a 15 versenyzőből 8-an a lágy gumikon hagyták el a bokszutcát, 7-en (a két Mercedes, a két Racing Point, a két Red Bull és Leclerc) pedig a sárga oldalfalú közepes keverékekkel próbálták megfutni a továbbjutáshoz elegendő köridőt.

Bottas már ekkor, a közepes keverékeken új körrekordot állított fel 1:25,015-ös idejével. A finnhez senki sem tudott közel férkőzni – erre Hamiltonnak lett volna esélye, de a brit megforgott, és rengeteg kavicsot hordott fel a pályára. Az incidens miatt piros zászlóval megszakították a körözést, hogy letakaríthassák az aszfaltot.

🚩 RED FLAG 🚩 Hamilton’s spin sprayed gravel on the track. Marshals are doing their work! #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/eplOUpLBoS — Formula 1 (@F1) August 1, 2020

8 perc 51 másodperce maradt a pilótáknak a javításra, miután a bokszutca újra megnyitotta kapuit. Hamilton egyedüliként hajtott a pályára, és bebiztosította továbbjutását. A korábban közepesen próbálkozók közül csak Stroll maradt a közepes gumikon, és Vettel is arra váltott a lágyakról, a többiek a piros oldalfalú gumikkal hajtottak el utolsó Q2-es mért körükre.

Végül nem jutott tovább a két AlphaTauri, Albon, a Racing Pointhoz beugró Nico Hülkenberg és George Russell. Pierre Gasly ráadásul ezredre azonos mért kört futott, mint a közepes gumikkal még továbbjutó Stroll.

So close! That one hurts 😕@PierreGASLY sets an identical lap time to Stroll in P10, but will line up P11 as Stroll set his lap first@kvyatofficial finished Q2 in P14 but will drop 5 places tomorrow after a gearbox penalty#AlphaTauri #F1 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/mmtUdEO8wU — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) August 1, 2020

A Q3-as első felfutások után Hamilton új körrekorddal, 15 századmásodperccel vezetett Bottas előtt. Verstappen és Stroll követte míg az ideiglenes harmadik sort a Ferrari párosa bérelte ki Leclerc-Vettel sorrendben. Mögöttük a McLaren, majd a Renault versenyzői jöttek szintén párosával.

Lewis smashes the track record and takes provisional pole!! 👊 A super 1:24:616! The next 5 minutes should be MEGA!! 🔥 pic.twitter.com/TwO8XD1Jdv — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 1, 2020

A fináléra mindenki felcsavarta a motorokat és új gumikat tett fel. Először Stroll, a két Renault, a két McLaren, majd Leclerc, Vettel, Hamilton, Bottas és Verstappen indult el gyors körre. Hamilton tovább javított a körrekordon, Bottas maradt a második Leclerc pedig majdnem megfogta a végül a harmadik helyet visszaszerző Verstappent. A harmadik sor Norrisé és Strollé, akit a másik McLarennel Sainz foghat szendvicsbe a rajtrácson. A legjobb tíz végén a két Renault végzett Ricciardo-Ocon sorrendben, de megelőzve a tizedik helyen záró Vettelt, aki javított ugyan az utolsó körében is, de nem sokan.

Hamilton vasárnap 91. alkalommal rajtolhat az első rajtkockából. A 2020-as Forma-1-es Brit Nagydíj vasárnap délután 15.10-kor kezdődik.