A hibridérában először akadt igazán komoly kihívója a Mercedesnek, miután az idei szezonban mindenkinél több, már öt győzelmet számláló Max Verstappen huzamosabb ideig vezette is az összetettet Lewis Hamilton előtt. Kettejük párharcában fordulópontot jelentett a Forma-1-es Brit Nagydíj, melynek első körében a hétszeres világbajnok kiütötte holland ellenfelét.

Miután a Red Bull pilótája múlt vasárnap a Hungaroringen is pórul járt, Hamilton újra az élen a bajnokságban, de Ralf Schumacher szerint ezzel még nem tekinthető lefutottnak a meccs, sőt a két rivális között újabb ütközésre számít. „Max egymás után kétszer is balszerencsés volt, de eddig idén hihetlenül jól teljesít” – fejtegette a német Sky-nak.

„Még akkor is kihozza a legjobbat az autóból, ha a Red Bull éppen nincs jó formában. Lewis ugyan elé került, de nem fogja emiatt túlhajszolni magát a szezon második felében, most már elég érett ahhoz, hogy kezelje a helyzetet. Ezt láthattuk az egész szezonban, amire nagy szükség volt.”

„Természetesen Lewis mindent megpróbál annak érdekében, hogy kizökkentse őt, de idén ilyen szempontból nem lesz esélye Max ellen. Innentől fogva a Red Bullnak fontos lesz a lényegre koncentrálnia, nem pedig a Mercedes eltérő taktikáira reagálnia.”

„Nem hiszem, hogy most akadt össze utoljára egymással Lewis és Max”

– emelte ki a Jordan, a Williams és a Toyota korábbi, hatszoros nagydíjgyőztes pilótája, a Forma-3-ban versenyző, azóta már futamot is nyerő David Schumacher édesapja. „Minél közelebb kerül a világbajnoki cím, annál feszítettebb lesz a tempó. Számunkra, nézőknek ez nagyszerű, mert elképesztően izgalmas versenyekre van kilátás.”

Kitért a Magyar Nagydíj rajtjánál történt, Valtteri Bottas által előidézett tömegbalesetre is a 46 éves német, aki Christian Hornerrel értett egyet, miután a Red Bull csapatfőnöke nem fogadta el a Mercedest irányító Toto Wolff bocsánatkérését. „Ebből is látható, mennyire feszült helyzet alakult ki a két csapat között” – állapított meg.

„Érthető a Red Bull haragja, még ha Bottas nem is szándékosan ütközött. Jó szériájuk volt, de most egy kicsit nem találják a helyüket. Magyarországon akár a győzelmért is harcolhatott volna Max, így ez több mint kár és bosszantó az ő szempontjából.”