Nemcsak a Forma-1, hanem annak betétsorozata, a Forma-3-as bajnokság is a Red Bull Ringen versenyez a hétvégén. A szombati második sprintverseny pedig David Schumacher első győzelmét hozta, miután a fordított rajtrácsos pole-ból indulva meglepően magabiztos rajt-cél sikert aratott.

A Mercedes dán védencét, Frederik Vestit (ART Grand Prix) intették le a második helyen, a Trident színeiben versenyző Schumacher mögött, míg a dobogó legalsó fokára a bajnoki összetettben vezető Dennis Hauger (Prema) állhatott fel.

Big hug from Dad Ralf 🤗



Well done David 👏👏#AustrianGP 🇦🇹 #F3 pic.twitter.com/xtNq1ulXe8