Napos időben, 25 fokos levegő- és 51 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év kilencedik időmérő edzése a Red Bull Ringen, a 2021-es Forma-1-es Osztrák Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredményei alapján Max Verstappen és a Red Bull tűntek a leggyorsabbaknak.

A Q1 elején a két Haas gurult először ki a bokszból, de rajtuk kívül hosszabb ideig csend honolt a pályán, Max Verstappen szurkolóinak hangja el is nyomta Mick Schumacherék motorhangját.

Mick follows Nikita out as the first two cars on track in Qualifying 🇦🇹#HaasF1 #AustrianGP #Quali pic.twitter.com/VTEyeTwBCA — Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 3, 2021

Mivel egy kör megtétele csak bő egy percig tart a pályán, a pilóták igen ráérősek voltak, csak később hajtottak pályára. Az első körök megtétele után még jobban örültek a holland szurkolók, hisz a Red Bull-lal Verstappen állt az élre, a két Mercedes-pilótát, Lewis Hamiltont és Valtteri Bottast előzve. Az AlphaTauri franciája, Pierre Gasly is megtett egy kört, de azt elvették tőle a pálya kiszélesítése miatt.

Verstappen is already in the groove A 1:04.249s sees him comfortably top the timesheets Hamilton is his nearest rival, currently, 0.257s behind#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/hdV66XkAO1 — Formula 1 (@F1) July 3, 2021

A Williams és az Alpine csak később hajtottak ki először, és Fernando Alonso meglepetést is okozott: mindkét Mercedes idejét verte a spanyol a mclarenes Lando Norrisszal együtt. Az utolsó próbálkozások előtt Nicholas Latifi (Williams), Esteban Ocon (Alpine), a később javító, de rossz kört futó Gasly, valamint a két Haas állt kieső helyen.

Az időmérő első részének hajrában végül Gasly elkerülte a kiesést az alfás Kimi Räikkönen kárára.

❌ DRIVERS OUT IN Q1 ❌ 16: Raikkonen

17: Ocon 📷

18: Latifi

19: Schumacher

20: Mazepin#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/x6ZQ6aqvJX — Formula 1 (@F1) July 3, 2021

A Q2-ben Sergio Perez kivételével mindenki sokáig várakozott. Öt percig csak a Red Bull mexikóijának volt mért köre, de akkor mindenki egyszerre kihajtott a pályára. Ahogy arra számítani lehetett, taktikázni kezdtek a csapatok, ami a gumiválasztást illeti: a két Red Bullra, a két Mercedesre, a két Ferrarira és a két McLarenre a sárga oldalfalú közepes abroncsok kerültek.

Az első körök után Verstappen állt az élen Norris, Perez és a lágy gumikon futó Vettel előtt. Hamilton az első köre után az ötödik, Bottas a nyolcadik, a két Ferrari pedig csak a 11-12. helyen álltak. George Russell a 9., azaz továbbjutó helyen készülhetett a második, egyben utolsó körére, a Q3-as továbbjutás kapujában állt a Williams.

Knocking on that Q3 door…✊🚪 pic.twitter.com/pxWypEpAyE — Williams Racing (@WilliamsRacing) July 3, 2021

Az utolsó körökre Perez lágy gumikra váltott, de a többi kemény gumis nem váltott puhább keverékre. A Ferrarik számára ez kritikus volt kiesési szempontból, de az ő taktikájukban mindenképpen a közepes abroncsok szerepeltek, mint rajtgumik. Russell azonban meghúzta a váratlant, közepes gumikra váltott, és bejutott a Q3-ba!

Végül a két Ferrari ugyan javított, de maradtak a 11-12. helyen, Sainz, Leclerc sorrendben estek ki Daniel Ricciardóval (McLaren), Alonsóval és Antonio Giovinazzival (Alfa Romeo) szemben. A spanyol időmérőjét egyértelműen elrontotta Sebastian Vettel, az Aston Martin németje nagyon csúnyán feltartotta a spanyolt, így garantált, hogy a négyszeres világbajnok rajtbüntetést kap.

❌ DRIVERS OUT IN Q2 ❌ Both Ferraris out, and frustration for Alonso who was held up at the end of his flying lap 😖 Sainz

Leclerc

Ricciardo

Alonso 📷

Giovinazzi#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/ObiuCJiPUc — Formula 1 (@F1) July 3, 2021

A Q3-as első felfutások után Verstappen állt az élen kéttizedes előnnyel Norris előtt, de Hamilton és Bottas 9 századmásodpercen belül volt a McLaren britjéhez képest. Perez az ötödik helyen várta a végjátékot fél másodperces hátránnyal Gasly, Vettel, Cunoda Juki (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin) és Russell előtt.

A fináléra mindenki feltette maradék új gumijait. Az esélyesek közül előbb a két Red Bull kezdte meg az utolsó kört, köztük Norrisszal, a Mercedesek a mezőny végéről indultak. A javuló pályán Norris javított, de Verstappent nem tudta megfogni, Perez pedig feljött harmadiknak, így Verstappen 48 ezreddel előzte meg a McLarent. a két Mercedes csak a 4-5. rajthelyeket szerezték meg Hamilton, Bottas sorrendben.

🏁 END OF QUALIFYING 🏁 TOP 10

Vertstappen

Norris

Perez

Hamilton

Bottas

Gasly

Tsunoda

Vettel

Russell

Stroll#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/p7dMeyocBC — Formula 1 (@F1) July 3, 2021

A Mercedesek mögötti helyeket a két AlphaTauri sajátította ki Gasly, Cunoda sorrendben. Vettel végül nyolcadikként zárt, de büntetésre számíthat, Russell pedig a végén megelőzte Strollt is.

A 2021-es Forma-1-es Osztrák Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 15 órakor kezdődik.