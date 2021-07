Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2021-as Forma-1-es Osztrák Nagydíjon. Az utolsó 60 perces gyakorlást a Red Bull-os Max Verstappen nyerte a két Mercedes-pilóta, Valtteri Bottas és Lewis Hamilton előtt.

A pilóták kissé felhős időben, 22 fokos levegő- és 45 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdhették meg a körözést a Red Bull Ringen, köztük Lewis Hamiltonnal, akinek új, két éves szerződését a gyakorlás előtti órákban jelentette be a Mercedes.

A megszokottakkal ellentétben viszonylag hamar a pályára gurultak többen is, a mezőny bő fele már az első öt percben aktivizálta magát. Ennek oka a pénteki időjárásban keresendő: a második szabadedzés második felében a szemerkélő eső miatt nem voltak tökéletesek a körülmények arra, hogy mindent kipróbáljanak a csapatok. Ezek között voltak a tesztgumik is: a Pirelli jelöletlen abroncsai akkora sikert arattak pénteken, hogy a csapatok kérésére ezen az edzésen is próbálgatták őket a pilóták. A gumikat a beszállító a tervezettnél korábban, már a Brit Nagydíj hétvégéjén élesben is beveti.

Péntekhez képest változást jelentett, hogy az utolsó szektorban megtiltották a visszalassítást, ezzel megszüntetve a balesetveszélyes helyzetek kialakulását. A kiszélesítések miatt azonban továbbra is köröket vettek el a versenyzőktől.

A pilóták az időmérő előtti utolsó edzésen alaposan feszegették a határokat: Cunoda Juki volt közülük a legszerencsésebb, aki majdnem összetörte az autót, de a két Ferrari, a mclarenes Lando Norris és Nyikita Mazepin is járt a pálya mellett a Haas-szal.

What a save, Yuki! 🧤 He almost went into a high-speed spin at Turn 9, but managed to catch it on the grass and get back on track#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/pwoEdYa6KJ — Formula 1 (@F1) July 3, 2021

Both Ferraris are testing the limits! No harm is done, and Charles sits in P3 whilst Carlos is in P7#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/PgtO1QXjyN — Formula 1 (@F1) July 3, 2021

Az eredménylista élén Max Verstappen zárt a Red Bull-lal: a holland fél másodperccel verte meg Valtteri Bottas Mercedesét, míg Hamilton csak a harmadik lett, miután második helyet érő körét elvették. Őket Pierre Gasly követte az AlphaTaurival, Antonio Giovinazzi pedig nagyot villantott az Alfa Romeóval az ötödik helyen.

Valtteri Bottas is forced to back out of Turn 1 But he still sits in P2, behind Max Verstappen and ahead of Lewis Hamilton#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/V5YaTSUP0f — Formula 1 (@F1) July 3, 2021

A két Ferrari-versenyző végül jobb helyen zárt, mint pénteken: Carlos Sainz a 6., Charles Leclerc a 8. lett, kettejük közé Fernando Alonso fért be az Alpine-nal. A legjobb tízbe a Red Bull-lal befért még Sergio Perez, valamint az Aston Martin születésnaposa, Sebastian Vettel.

Norris a pályán kívüli akcióját leszámítva jól teljesített, de ez köridején nem látszott meg. A McLaren britje csak a 15. lett, de legjobb szektoridejei alapján a negyedik hely is meglehetett volna neki.

Az Osztrák Nagydíj időmérője magyar idő szerint 15 órakor kezdődik.