A délelőttitől alig eltérő, 19 fokos levegő- és 31 fokos aszfalthőmérséklet mellett, de a közeli esőfelhők árnyékában kezdődött meg a Forma-1-es Osztrák Nagydíj második szabadedzése a Red Bull Ringen.

Az időjárás kiszámíthatatlansága miatt hamar elkezdődött a munka, minden pilóta 2,5 percen belül már a pályán volt. Különösen fontos volt ez a williamses George Russellnek, az alfás Antonio Giovinazzinak és Fernando Alonsónak az Alpine-nál: az első szabadedzésen ők nem ültek autóban, és ugyan egy hete is itt versenyeztek, akkor melegebb körülményekben autózhattak. Emellett ők is kivették részüket a Pirelli gumitesztjéből, a jelöletlen abroncsok ezen az edzésen is előkerültek.

Azzal, hogy mindenki egyszerre hajtott ki a pályára, forgalmi szempontból igen veszélyes helyzetek alakultak ki az utolsó dupla jobbosban. A ferraris Charles Leclerc panaszkodott is a rádión ezzel kapcsolatban.

A monacói egyébként egyedül is igen veszélyes helyzetbe keveredett: a 9-es kanyar felé féktávon hirtelen túlkormányzottá vált Ferrarija, de a kétszeres futamgyőztes éppen megfogta az autót, mielőtt nagy sebességgel megforgott volna.

A snap of oversteer sends Charles Leclerc wide at the penultimate corner 😮 He’s P8 for the time being#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/l7kn2NNEFk — Formula 1 (@F1) July 2, 2021

Az igazán gyors körök féltáv körül kezdtek megérkezni: előbb Valtteri Bottas rakott össze egy erős kört a Mercedesszel, de Max Verstappen és Lewis Hamilton válasza sem maradt el. Mercedeses csapattársa még gyorsabb is volt a finn pilótánál, a Red Bull hollandja azonban kéttizeddel lassabb volt a hétszeres világbajnoktól. Ekkor érkeztek meg az első esőcseppek is a Red Bull Ring fölé.

Bottas grabs top spot with a time of 1:04.712 He smashes all three sectors to emerge on top 💪#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/yBq5nGhuqH — Formula 1 (@F1) July 2, 2021

Több igazán gyors kört emiatt nem is láthattunk az élmenőktől, mindenki inkább a furcsa körülményekről gyűjtött tapasztalatot – az előrejelzések szerint a futamon is eshet majd. Az edzést így végül Hamilton Bottas és Verstappen előtt nyerte, a 4-5. helyre pedig a két Aston Martin ért oda Lance Stroll, Sebastian Vettel sorrendben. Hamiltonnak az utolsó negyed órában volt egy komolyabb hibája is, de néhány kavics begyűjtésén kívül nem járt vészes következményekkel az elfékezése.

Hamilton is top of the timing screens, but takes a trip through the gravel coming out of Turn 4#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/YNL5TSMMe4 — Formula 1 (@F1) July 2, 2021

A legjobb tíz második fele nemigen hozott meglepetést: a két AlphaTaurival Cunoda Juki és Pierre Gasly volt közülük a legjobb, Alonso lett a nyolcadik az Alpine-nal, a spanyol mögött pedig Lando Norris (McLaren) és Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) végeztek. Norrisnak a végén még volt egy fél-megforgása az első kanyarban, melyet a gumik bánhattak – őt is megviccelte a szemerkélő eső.

Norris spins out of Turn 1 🌀 📻: “What damage do you have?” NOR: “Talent.” 😂#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/xCgYxFvvN0 — Formula 1 (@F1) July 2, 2021

A mezőny első felének nagy hiányzója Sergio Perez volt, aki a 11. helyen, 7 ezred híján egy másodperccel volt lassabb Hamiltonnál. Nála is hátrébb végzett a két Ferrari: az első gyakorlás 2-3. helye után Carlos Sainz a 13., Leclerc a 16. helyen zárta a napot. A változó körülmények között a maranellóiak lassabb kört futottak, mint a délelőtt során.

Az Osztrák Nagydíj programja szombaton magyar idő szerint 12 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő 15 órakor rajtol.