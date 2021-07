Egy héttel a Stájer Nagydíjat követően maradt a Forma-1-es mezőny Ausztriában, a a 4318 méter hosszú, 10 kanyaros Red Bull Ringen, az Osztrák Nagydíj hétvégéjére. A múlt héthez képest a pilóták egy garnitúrával lágyabb gumikat használhatnak a versenyhétvége során, a Pirelli a három leglágyabb gumijával készült a hétvégére. Az első szabadedzésen azonban egy új keverék is előkerült, melyet a gumiszállító a Belga Nagydíjtól élesben is bevetne.

Felhős időben, 17 fokos levegő- és 31 fokos aszfalthőmérséklet mellett ejthette meg debütálását a kínai Csou Kuan-jü: a Forma-2 éllovasa először ült F1-es versenygép volánja mögé versenyhétvégén, az első szabadedzésen Fernando Alonso autójával körözhetett. Nem ő volt az egyetlen nem állandó pilóta, akire rábízták egy órára az autót: a Williamsnél Roy Nissany George Russell helyét, az Alfa Romeónál Callum Ilott Antonio Giovinazzi helyét vette át.

Habár egy hete már rengeteg kört megtett itt a mezőny, hibákból és köridők elvételét eredményező pályakiszélesítésekből nem volt hiány. Cunoda Jukinak és Lance Strollnak is volt egy-egy meleg pillanata, de sem az AlphaTauri, sem az Aston Martin versenygépének nem esett baja.

Stroll később is hibázott egy nagyot, de az utolsó kanyaros incidenst is megúszta autójával egyetemben.

Stroll has gone off again Lance is back on track after sliding at Turn 10 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/a7zY2JHEC1 — Formula 1 (@F1) July 2, 2021

A gyakorláson sikerült kihozni a sodrából Kimi Räikkönent: az Alfa Romeo finnje majdnem telibe találta a Haas-szal előtte lassan poroszkáló Nyikita Mazepint. A 2007-es világbajnok középső ujjának felmutatásával fejezte ki nemtetszését.

Quick reactions from Raikkonen ensure the Finn avoids a slow moving Mazepin#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/xgTb0tgcbq — Formula 1 (@F1) July 2, 2021

Mazepin később Lewis Hamiltonnál is kihúzta a gyufát, a Mercedes britje a 3-as kanyarban került a kívántnál közelebb versenytársához.

Troubles at Turn 3 😮 First Hamilton narrowly avoids Mazepin, followed by Tsunoda complaining about Latifi a few moments later #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/zzlz0igHL7 — Formula 1 (@F1) July 2, 2021

Az eredmények tekintetében az élen nemigen volt változás, leszámítva a Ferrari megerősödését. Max Verstappen a Red Bull-lal közel három tizedmásodpercet adott Charles Leclerc és Carlos Sainz kettősének. A Mercedes legjobbja Valtteri Bottas volt a negyedik helyen, őt Cunoda és Räikkönen követte. A legjobb hat pilóta között kevesebb mint fél másodperc volt a különbség.

A hetedikként záró Hamilton már 566 ezredmásodpercet kapott a bajnoki éllovastól, mögötte a másik Red Bull-lal Perez, valamint az AlphaTauri-s Pierre Gasly ezredre azonos kört futottak. A legjobb tízbe Lando Norris fért még be a McLarennel.

A beugrók legjobbja Csou lett, az Alpine-nal a 14. helyen végzett a kínai. Ilott a 16., Nissany a 18. lett, utóbbi ráadásul megelőzte Nicholas Latifit, a Williams állandó pilótáját is.

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik magyar idő szerint 15 órától.