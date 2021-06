A Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon Lance Stroll és Max Verstappen defektjei borzolták a kedélyeket. A futamot követően a Pirelli éles kritikákat kapott, melyen nem segített a hivatalos gumiszállító kommunikációs stílusa sem.

Habár a Pirelli és motorsportfőnökük, Mario Isola nem ért egyet a kapott kritikákkal, úgy tűnik, mégis nagy lépésre szánják el magukat. Spanyol források szerint ugyanis új, keményebb szerkezetű gumik tesztelését tervezik, melyet a versenyzők kértek tőlük. Tekintettel arra, hogy 2022-től már 18 colos abroncsok kerülnek a Forma-1-es versenygépekre, igen nagy erőforrásokat igényel az a gumiszállítótól, hogy pár futamra kifejlesszenek egy megújult 15 colos gumit.

A gyorsabb autók által kiváltott nagyobb erőknek is ellenálló gumikat a tervek szerint a második Red Bull Ring-i versenyre már el is hozhatja a Pirelli, de az Osztrák Nagydíjon csak a szabadedzésekre adják oda azokat a csapatoknak, akiktől visszajelzést várnak majd. A sikeres teszteket követően a Belga Nagydíj lehetne az első hétvége, ahol élesben is az új gumikkal versenyeznének az F1-esek.