A 2020-as szezon után jelentette be a Red Bull, hogy a gyári Aston Martinná alakuló Racing Pointtól a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel szerződtetése miatt elküldött Sergio Pérezt igazolja le Alexander Albon helyére, Max Verstappen csapattársaként, ugyanakkor Nico Hülkenberg is esélyes volt a Milton Keynes-iek ülésére.

Ugyanakkor – annyira nem is titkolt – hátsó szándéka is volt a Red Bullnak Pérez leigazolásával: amíg Christian Horner csapatfőnök a mexikói futamgyőzelmével és év végi teljesítményével magyarázta a döntést, addig Marko ebben is tiszta vizet öntött a pohárba, és elmondta, csábító volt Pérezben, hogy évekig Mercedes-motorral versenyzett. Ennek akár a Red Bull jövője szempontjából is jelentősége lehet, hiszen a Honda 2021-es távozásával a japánok motorját vinné tovább a csapat, de a jövőre nézve egy saját motor fejlesztése sem elvetendő opció.

Pérez megkapta az első figyelmeztetést

Miközben Max Verstappennel visszatérne a csúcsra a Red Bull – Jack Plooij, a Ziggo Sport szakértője paddockbéli pletykákra alapozva úgy véli, ebben a Honda állítólagos 40 lóerős teljesítményjavulása lehet a csapat segítségére –, a 2007 óta első nem saját nevelésű versenyzőként szerződtetett Pérezzel szemben is vannak elvárások.

„Ha túl hátul végez az időmérőn, nem tudjuk bevonni a stratégiai játékba. Márpedig ahhoz, hogy 2021-ben világbajnokok lehessünk, tudjuk, hogy minden kártyánkat be kell vetnünk. Pérez ebből a szempontból kapóra jöhet nekünk” – részletezte ezeket Marko az olasz FormulaPassion hasábjain.

„Ehhez azonban a versenyen is közel kell lennie Maxhoz. Az időmérő más tészta, mert ott még senki sem volt Max szintjének közelében. De szerintem maximum két tizedmásodperc lesz a különbség kettejük között, vagy még annyi sem. Ez az, amire szükségünk van, mert alapvetően Bottas is közel van Hamiltonhoz” – utalt a Mercedes párosára, amely jelenlegi formájában már negyedszer szerzett világbajnoki címet.