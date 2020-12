“Végül Perezt választottuk Hülkenberggel szemben, mert némi tudást is magával hoz a Mercedes motorjáról.”

Noha Perez szerződtetését csak múlt pénteken jelentette be a Red Bull, a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj helyszínén valószínűleg már minden papírmunka készen volt. Erről egy Horner által a közösségi médiába feltöltött fotó árulkodott, amelyet már Abu-Dzabiban, a pálya hoteljében elkészítettek.

For those attempting to work out a timeline those curtains are 100% from the bedrooms in the W hotel that crosses the Abu Dhabi track. pic.twitter.com/DaMXFcQKZH