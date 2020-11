„Sosem álltam közel ahhoz, hogy a Ferrarihoz igazoljak” – mondta. „Többször is tárgyaltunk, de sosem jutottunk tovább annál, hogy felmérjük a lehetőségeket. Az álláspontjaink sosem találkoztak, és én úgy gondolom, minden okkal történik. Az utóbbi években meg igazából mindig másokétól eltérő ütemben is futottak ki a szerződéseim” – magyarázta.

Bár Hamilton mercis szerződése idén kifut, most, mindkét bajnokság lezárása után végre összeülnek majd, hogy megtárgyalják a hosszabbítást – az angol nem is vágyik máshova, nagyon szereti a mostani környezetet:

„Emlékszem, hogy amikor először mentem be a gyárba, azt gondoltam, hogy na, itt a versenyzésre költik a pénzt, nem a megjelenésre. A McLarenben is igazán hittem, de náluk voltak bizonyos elvárások azt illetően, hogyan kell viselkednie egy versenyzőnek, ami ütközött azzal, hogy én mindig is nonkonformista voltam.”

„A Mercedeshez való leigazolás előtt meg is mondtam nekik, hogy nézzétek, én más vagyok, hagyjátok, hogy önmagam legyek, hagyjatok kísérletezni, mert rá kell jönnöm, ki is vagyok, cserébe viszont segítek majd, hogy a fiatalok körében is népszerűbb legyen a márka, és így is történt” – idézte fel.