Lewis Hamilton a vasárnapi Török Nagydíj óta hétszeres világbajnok, immár minden releváns szempontból a Forma-1 történetének legeredményesebb versenyzője.

A hétszeres bajnok mercedeses szerződése idén kifut, és bár lassan egy éve ígérgetik a hosszabbítást, arra továbbra is várni kell. A bajnoki siker is „nehezíti” a dolgot.

„Ma még drágább lett a szerződése” – mondta félig viccelődve a csapatfőnök, Toto Wolff.

„Úgy gondolom, hogy több mint valószínű, hogy az év vége felé (lesz a hosszabbítás)” – állította a megegyezés lehetséges időpontjáról. „Nem arról van szó, hogy ne tudnánk időt keríteni rá, de nem szeretnék nyomást helyezni magunkra azzal, hogy azt mondom, Bahrein előtt vagy Abu-Dzabi előtt bejelentjük az új szerződést. Nincs kényszer, meglesz, amikor meglesz.”

Hamiltonnak minden bizonnyal a korábbinál magasabb fizetési igénye van – a sportág legeredményesebb pilótájaként miért is ne kérhetne többet? –, emellett viszont a Mercedes „zöldülésében” is szerepet kíván magának, ráadásul a 2023-ban bevezetendő fizetési plafon is bonyolíthatja még a megbeszéléseket.