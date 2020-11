„A sebessége, a vele született tehetsége mindig is elképesztő volt. A tempóban sosem tudtam tartani vele a lépést, versenykörülmények között viszont igen, mert szerintem akkoriban még nem érezte úgy a stratégiát. Nagyon sokat tanult az évek során, ettől olyan nagyszerű versenyző, mindig hajlandó tanulni, fejlődni.”

Az idén lejáró szerződésű Hamilton nemrég még arról beszélt, hogy nem garantált, hogy 2021-ben is a rajtrácson lesz, a vasárnapi diadalt követően viszont már azt mondta, „még csak most lendül bele”. Button szerint a hét bajnoki cím nem ellustítja, hanem még tovább motiválja majd a pilótát:

„A győzelem a legjobb motivátor. Azok, akik sokáig maradnak az F1-ben, azért maradnak, mert győznek, hiszen ezt imádják. Ha az ember nem győz, sokkal nehezebb, általában ez is vet véget a karriernek, de Lewis esetében jó ideig nem jön még el ez. Mindenki másnál több világbajnoki címet akar nyerni. A versenyzőként mindig azt mondjuk, hogy nem törődünk a számokkal, de ha már ugyanannyi címed van, mint Michael Schumachernek, mindenképp hozzá fogod mérni magad.”

„Két rendkívüli emberről van szó, akik egész más személyiségek és más versenyzők, de ugyanannyira tehetségesek. Lewis abban a helyzetben van, hogy megdönthesse Michael rekordját, és szerintem a jövő évben meg is fogja dönteni. Aztán 2022-ben jönnek a szabályváltozások, ami különösen izgalmas lesz látni, ő és a Mercedes merre indul akkor.”

„Őszintén remélem, hogy 2022-ben a többiek már megszorongathatják a Mercedes, mert az jobbá tenné a Forma-1-et és Lewis is élvezné a kihívást, amit Max Verstappen, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo jelenthet. Azt szeretnénk látni, ahogy megküzd velük a győzelmekért.”

Hamilton mercedeses excsapattársa, 2016-os legyőzője, Nico Rosberg a Twitteren gratulált:

„Hétszeres világbajnok – ez őrület! Nagyon megérdemelt, és egyértelműen a sport történetének egyik legnagyszerűbb eredménye. Gratulálok, Lewis, élvezd az ünneplést a családdal és a barátokkal!”

— Nico Rosberg (@nico_rosberg) November 15, 2020