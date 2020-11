Lewis Hamilton győzelmét és hetedik világbajnoki címét hozta a kaotikus Török Nagydíj. A Mercedes versenyzője idei 10. és pályafutása 94. Forma-1-es sikerét szerezte, mögötte Sergio Pérez lett a második, ezzel a Racing Point becsületét megmentve, a harmadik helyen pedig a dobogóra több mint egy év után visszatérő Sebastian Vettel futott be a Ferrarival.

A dobogósokkal Martin Brundle korábbi Forma-1-es pilóta beszélgetett a leintést követően.

Lewis Hamilton (Mercedes, 1.):

A hetedik világbajnoki címről: „Határozottan nem találom a szavakat. Mindenekelőtt azzal szeretném kezdeni, hogy mindenkinek köszönetet mondok: azoknak, akik itt vannak velünk, és akik a gyárban dolgoznak. Nem lehetnék itt, ha nem csatlakozom ehhez a csapathoz. Ez a kaland egészen monumentális. Nagyon büszke vagyok. Köszönetet szeretnék mondani a családomnak is. Amikor fiatalok voltunk és néztük a versenyeket, láttuk, ahogy Michael sorra nyeri a bajnoki címeket. Egyet, kettőt és hármat – már ezt nehéz volt felfogni. Na, de hetet?! Elképzelhetetlen!

De mindig is erről álmodtunk, most viszont túlszárnyaltam a legvadabb álmaimat álmaimat. Ez pedig nagyon fontos a gyerekeknek: álmodjanak lehetetlent! Meg kell dolgozni érte, kergetni, a lényeg, hogy soha nem szabad feladni. Úgy érzem, mintha most kezdtem volna, fizikailag is remek formában vagyok. Kihívás volt az idei év, nem is tudom, hogy hidaltam át, de az engem körülvevő emberek segítségével sikerült, végig fókuszált tudtam maradni.