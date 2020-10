Olaszországi sikere után sokakat meglepett, hogy a Red Bull még csak nem is számolt Gaslyval – mint kiderült, magát a franciát is, és érdekes összefüggésre figyelt fel közte és Sebastian Vettel között.

A héten bejelentették, hogy Pierre Gasly újabb szezon erejéig marad a Red Bull kisebbik csapatánál, az AlphaTaurinál. Noha az utóbbi hetekben azt is pedzegették a francia kapcsán, hogy a Red Bull-lal megromlott viszonya okán drasztikusabb lépésre szánja el magát, végül nem igazolt a Renault-hoz.

Nem vagyok csalódott, csak meglepett. Amikor 12 évvel ezelőtt Sebastian nyert a Toro Rossóval, azonnal előléptették. Most én is nyertem egy futamot, még csak fel se merült ez az opció, habár örülök annak, hogy az AlphaTaurinál maradhatok

– nyilatkozta Gasly.

„Sikeres évünk az idei, és már várom a következő, remélhetőleg még jobban tudok majd teljesíteni. A Red Bull nem adott magyarázatot, az ugyanis nyilvánvaló volt, hogy az AlphaTaurinál folytatom” – tette hozzá.

A Red Bull állítja, választ adott a miértekre

Imolában megcáfolta Pierre Gasly állításait a Red Bull csapatfőnöke. Christian Horner elmondta, hogy a Milton Keynes-i gárda magyarázatot adott arra, miért “mellőzi” Gaslyt. „Kulcsszerepet játszik az AlphaTaurinál, ami már más törekvésekkel rendelkezik, mint a Toro Rosso” – utalt arra Horner, hogy a Red Bullnál már sokkal inkább versenytársként, mintsem nevelőcsapatként tekintenek a faenzai fiókalakulatra.

„Elégedettek vagyunk Pierre-rel, remek munkát végez ebben a környezetben. Jól is érzi magát, a csapat is elégedett vele. Szóval miért is szakítanánk? Úgy gondolom, mindezt egyértelművé tettük számára” – folytatta a csapatvezető.

Horner elárulta, hosszú távon számolnak Gaslyval, ezt megerősítvén többéves szerződéssel rendelkezik.

„Minden információnk megvan Pierre-ről, amire szükségünk van. Szerintem a megbeszélések során nagyon is tudatosult benne, hogy a jövője az AlphaTaurinál van lefektetve, szimplán a csapat fejlődő jellege és törekvései miatt” – elemezte Gasly helyzetét.

Hogy ki lesz jövőre Max Verstappen csapattársa, továbbra sem egyértelmű. Bár a Red Bull foggal-körömmel ragaszkodna hozzá, egyre kevésbé valószínű, hogy Alexander Albon újabb esélyt kap – a Portugál Nagydíj hétvégéje előtt két versenyt kapott bizonyítani a thai-brit pilóta, de Portimaóban elvérzett, így ez a hétvége az utolsó dobása.

A hátralévő hétvégékén már biztosan nem variál felállásán a Red Bull, jövőre viszont Nico Hülkenberg és Sergio Pérez is harcban lehet a második ülésért. A mexikói az Emilia-romagnai Nagydíj pénteki médianapján beszélt az ezzel kapcsolatos híresztelésekről, de eléggé óvatosan, úgy fogalmazott, hogy amíg nincs bejelentés, addig számára opció az energiaitalos csapat.