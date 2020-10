Pierre Gasly tavaly csúnyán leszerepelt a Red Bull Racingnél Max Verstappen mellett, a csapat az ígéretek ellenére már a szezon második felére lecserélte őt, visszaküldték a Toro Rossóhoz (idén már AlphaTauri), hogy az újonc Alexander Albonnal tegyenek próbát a nagycsapatnál.

Míg Albon idén gyakorlatilag Gaslyt másolva szerepel a Red Bullnál, a francia már a tavalyi szezon végére magára talált, idén pedig egyenesen remekel, megbízhatóan hozza az erős futamokat, a kaotikus monzai Olasz Nagydíjat pedig meg is nyerte, Sebastian Vettel 2008-as diadala után hozott újabb győzelmet az energiaital-gyártó kisebbik csapatának.

Gasly a szép eredmény után többször is elmondta, hogy késznek érzi magát arra, hogy 2021-től újra a Red Bull Racingnél vezessen, de a főnökök nyilatkozataiból világos volt, hogy hiába vár erre. Az elmúlt pár hétben az is felröppent, hogy a Renault vinné a franciát az idén csalódást keltően szereplő honfitársa, Esteban Ocon helyére, de most már világos, hogy ez sem valósul meg, ugyanis bejelentették, hogy Gasy 2021-re is marad az AlphaTaurinál.