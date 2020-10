Jelen állás szerint nincs veszélyben a Red Bull második helye a konstruktőri bajnokságban, azonban 2021-ben már visszaszerezné a Mercedestől a bajnoki címet, főleg azok után, hogy kiderült, a következő lesz egyben az utolsó éve is a Hondával.

A 2020-as szezon első kétharmadához hasonlóan a Forma-1-es Portugál Nagydíjon is jókora különbség volt a Red Bull versenyzői között: amíg Max Verstappen magabiztosan megőrizte harmadik helyét, Alexander Albon harmadik rajtsoros indulása ellenére még csak pontot sem szerzett.

Ehhez viszont okvetlenül szükség lenne két olyan versenyzőre, akire támaszkodhat a csapat. „Alex egy népszerű srác a csapatunkban, de két autóra van szükségünk, hogy harcolhassunk a Mercedesszel. Ez a célunk” – szögezte le egyértelműen.

Ehhez képest a 11.-ként végző Albon csak 64-et gyűjtött a Red Bull idei 226 pontjából, Horner viszont megerősítette, hogy ennek ellenére idén már nem lesz változás a felállásban, majd hozzátette: „Már nincs sok verseny hátra a szezonból, és lassan eljön annak az ideje, hogy a jövő évre gondoljunk. Néhány héten pedig döntenünk kell, az opcióinkkal tisztában vagyunk.”

Úgy tudni, a Racing Pointtól – a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel kedvéért – kiebrudalt Sergio Pérez, valamint a silverstone-i gárda beugrója, Nico Hülkenberg is esélyes arra, hogy jövőre Verstappen csapattársa legyen.

„Azt hiszem, bármelyik pilóta szívesebben választaná a Red Bullt akármelyik másik csapatnál, szóval elképzelhetőnek tartom, hogy kivárnak a döntésig” – utalt arra Horner, hogy nem tartanak attól a Red Bullnál, hogy bármelyik kiszemeltet lecsaphatják a csapat kezéről.

„Az idei évre már elkötelezettek maradunk Alex iránt. A csapatnál mindenki szeretné látni őt, ahogy bebiztosítja ülését a következő évre. Remek srác, mi pedig hiszünk a tehetségében. Ez még csak a második éve a Forma-1-ben, ami eddig kemény. Mentálisan is, Maxszal szemben is. Korábban már megmutatta, hogy képes visszavágni, és nagyon bízom benne, hogy ezután a kemény hétvége után, Imolában is így tesz majd a jövő héten.”

Ami Albon újabb gyenge versenyét illeti, Horner elmondta, az adatok mélyére kell ásniuk ahhoz, hogy megértsenek bizonyos összefüggéseket, köztük annak okát, hogy a thai-brit ifjonc autóján miért koptak jóval látványosabbban a gumik. „Sok mindent meg kell értenünk, de nyilvánvaló, hogy vissza kell vágnia alig egy héten belül” – hangoztatta.

Az egykori Forma-2-es ezüstérmesnek a futam utolsó szakaszában ráadásul egy extra cserét is meg kellett ejteni gumikezelési problémai miatt – a csapatfőnök elmondása szerint a bal hátsó Pirelliről valósággal lerongyolódott a futófelület. „Kezdtük látni, ahogy kétségbeesik. Nem is jutott volna el a verseny végéig azzal a gumival” – zárta mondandóját.