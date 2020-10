Már a csonka 2020-as F1-es szezon elején bejelentette a Williams, hogy a 2021-es idénynek is a jelenlegi párossal, azaz George Russell-lel és Nicholas Latifivel futnak neki.

Arról korábban nem volt szó, hogy ez érintheti a pilóták kilétét is, ám a közelmúltban felreppent pletykák alapján mégis ez lehet a helyzet. Az év végén a Racing Point kötelékéből távozó Sergio Perez ugyanis állítólag a Williamshez tart, mégpedig az időmérőkön csapaton belül veretlen George Russell helyére. A tőkeerős mexikói csapattársa maradna Nicholas Latifi, aki szintén jókora összeggel járul hozzá a csapat működéséhez.

Nem szabad elfelejteni, hogy Russell a Mercedes pilótája is, tehetségét Toto Wolff, a címvédő istálló csapatfőnöke is nagyra tartja. “Mindannyian ismerjük George képességeit. Ő a jövő csillaga, akit még nem vertek meg a csapattársai a Forma-1-ben. Néha ezt meg is tudja mutatni egy olyan autóban, ami jelenleg nem versenyképes.”

Részben a Mercedes is kellett ahhoz, hogy a Forma-2 2018-as bajnoka tavaly bemutatkozhasson a grove-i alakulatnál, a Williams, mint motorpartner akkor készséggel szerződött le a brittel. Az istálló jövőbeli pilótafelállásába azonban nem tud beleszólni a csillagos márka, állítja Wolff.

“Van azonban egy pénzügyi helyzet, melybe nem látok bele, és ez abszolút az új tulajdonosok Simon [Roberts csapatfőnök – a szerk.] feladata, hogy eldöntse, merre akarnak haladni. Kapcsolatba léptünk velük George szerepét illetően, de ahogy mondtam, ez az ő döntésük.”