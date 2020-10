A múlt hétvégén röppent fel – bármilyen konkrét alap nélküli spekulációként – hogy a Racing Pointtól Sebastian Vettel érkezése miatt távozni kényszerülő Sergio Perez 2021-re a Williamsnél keres helyet, méghozzá a jövőre is lekötött Mercedes-nevelt, George Russell kitúrásával.

Olvass tovább

„A szerződési tárgyalásaimról nem kívánok beszélni, azok bizalmasak. De ha egy másik csapathoz igazolok, annak vonzó projektnek kell lennie, máskülönben nem megyek oda.”

Ami Russellt illeti, az angol tehetség kiemelte, hogy a jövő évre is érvényes szerződése van a Williamsszel – tegyük hozzá, nyáron Perez is ezt mondogatta, amíg Vettel kedvéért fel nem bontották a kontraktust.

„Szerződésem van a jövő évre. Az új tulajdonosok érkezése semmit sem változtatott a szerződési helyzetemen” – utalt a patinás alakulatot nemrég felvásárolt Dorilton Capitalre.

„Még nem beszéltem velük, mert részemről nem is merült fel semmilyen kétség. De itt lesznek a hétvégén, biztosan tisztázzák majd a dolgokat, én pedig nem aggódóm, jövőre is a rajtrácson leszek a Williamsszel.”

„Találgatások persze mindig vannak, a média szeret sztorikat kreálni. Érthető, hogy vannak spekulációk, hiszen sok jó versenyző küzd azért, hogy a rajtrácson lehessen, Perez, most már a haasos srácok is, Hülkenberg is. De sajnos a Forma-1-ben nem mindenkinek jut hely, aki megérdemelné.”

Russell hozzátette, hogy ha mégis úgy alakulnának a dolgok, beszél majd a Mercedesszel, de újra leszögezte, hogy ő nem félti az ülését, főleg, hogy az új tulajdonosok érkezésében ő épp a helyzetének megerősítését látja, hiszen a jobb pénzügyi háttér mellett a csapat nem kényszerül fizetős versenyzőt igazolni.