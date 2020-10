Bár Gasly az elmúlt időszakban többször is jelezte, hogy szeretne visszatérni a Red Bull Racinghez, az energiaital-gyártó motorsportfőnöke – és minden bizonnyal az ő főnöke, a tulajdonos Dietrich Mateschitz – nem készül az újabb cserére, a legutóbbi megszólalások alapján inkább Nico Hülkenberget vagy Sergio Perezt ültetnék Albon helyére, ha már váltanak.

Idén Albon küszködik úgy a nagycsapatnál, mint tavaly a francia, míg Gasly az idénre AlphaTaurira átnevezett kisebbik csapatnál igen erős idényt hoz, Monzában futamot is nyert.

Az Eifel Nagydíj hétvégéjén az egykori Force India-pilóta Paul di Resta és a 2016-os világbajnok Nico Rosberg is kitért Gaslyra, az előbbi érdekes megjegyzést is tett.

„A Red Bullnak pillanatnyilag nincs olyan versenyzője, aki meg tudná szorongatni Max Verstappent” – mondta di Resta.

„Várjunk csak, Paul, ott van Pierre Gasly, aki nagyszerű idényt teljesít” – vetette közbe Rosberg.

„Hallani ezt-azt a paddockban. Úgy tűnik, Gasly felbosszantotta a Red Bull vezetését” – reagált a skót, majd Rosberg kérdésére Markóra utalva azt felelte, hogy tudni lehet, kiről is beszél.

A fentiekhez azóta a svájci Blick is hozzátette a magáét, a lap úgy tudja, a Red Bullnál előrelépésre hiába váró Gasly már kifelé nézelődik: a francia a Renault-nál érdeklődik, ahol 2021-ben a visszatérő Fernando Alonso csapattársa lehetne.

A Renault-nál ugyan a jövő évre is le van kötve a Mercedestől megszerzett Esteban Ocon, de a korábban sokat hájpolt versenyző idei teljesítménye csalódást keltő, Sergio Perez ejtése pedig arra is rámutatott, mennyit is ér egy F1-es szerződés, azaz nem lehet kizárni, hogy honfitársa kitúrja valahogy Ocont.