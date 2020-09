Olvass tovább

Gasly a győzelmet követően azt is elmondta, hogy ő maga késznek érzi magát arra, hogy újra a nagycsapatnál versenyezzen.

„Én úgy gondolom, hogy készen állok, de nem az én döntésem a dolog. A Toro Rossóhoz való visszatérésem óta csak a saját dolgomra koncentráltam, igyekeztem megmutatni, mit tudok. A megfelelő eszközökkel erős tudok lenni, nem is csak a tavalyi brazil dobogóról beszélek, azon kívül is voltak erős időmérőim, versenyeim. Meglátjuk, mi lesz, de mindig is erős pilóták voltak a Toro Rossónál. Nagyon büszke vagyok rá, hogy az egyike lehetek annak a kettőnek, akik futamot is nyertek ezzel a csapattal! Úgy gondolom, hogy a jó eredményeknek meglehet a jutalma, de majd meglátjuk” – magyarázta.

Úgy tűnik, hiába remekel Gasly, és hiába teljesít gyengén utódja, Alexander Albon, a Red Bullnál egyelőre egyáltalán nem téma az újabb pilótacsere.

„Pillanatnyilag nem foglalkozunk a kérdéssel. Gasly a Red Bull egyik igazolt versenyzője, aki jelenleg az AlphaTaurinál vezet, ahol jó munkát is végez. És ott is szükségünk van egy vezéregyéniségre” – nyilatkozta a német Skynak az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Helmut Marko.

Bár Gasly láthatóan szívesen menne vissza a Red Bull Racinghez, sokak szerint hiba lenne újra a kedvenc Verstappen mellé szerződnie, hiszen a teljes támogatást élvező holland mostanra amolyan csapattársmészárossá fejlődött…