Szűk két hete röppent fel, hogy az év elején a Mercedes-csapathoz szponzorként érkezett brit vegyipari vállalat, az INEOS az F1-es alakulat megvásárlására készül, a pletykát aztán több komolyan vehető médium is megismételte.

A csapatfőnök-résztulajdonos Toto Wolff még a Toszkán Nagydíj hétvégéjén kategorikusan cáfolta a találgatást, mostanra pedig az anyacég, a Daimler is reagált.

A stuttgarti vállalat szóvivője a német DPA hírügynökségnek nyilatkozva tette meg ugyanezt.

„Továbbra is kitartunk a csapat mellett, ezután is Mercedes-csapat lesz. Nem tervezzük a kiszállást, ahogy a csapatfőnök lecserélését sem” – utalt a Wolff jövőjét illető bizonytalanságra is.

Lewis Hamilton mercedeses szerződése idén fut ki, az angol pedig – furcsa módon – még mindig nem hosszabbított. Erre is kitért a Daimler sajtósa: „Ugyanazokkal az emberekkel folytatjuk: Lewisszal, Valtterivel, Totóval.”