Minderről egyébként a korábbi csapatfőnök Eddie Jordan számolt be. “Az INEOS név már jelenleg is az autók oldalán szerepel, és technológiai együttműködést is kötött a két vállalat. A csapatot INEOS-nak fogják hívni, de a központja továbbra is Brackley-ben lesz, és a Mercedes megtartja 30 százalékos tulajdonrészét” – állítja az ír.

Jordan szerint a változtatásokkal Toto Wolff szerepe is átalakul, nem folytatja tovább a csapat élén. “Toto hírneve már biztosított a legnagyobb csapatfőnökök közt. Amit elért a Mercedesszel, az egy ligába helyezi a Ron Dennisszel vagy Jean Todttal. De egyszer minden jó dolog véget ér.”

A Mercedes eladása már tavaly is felmerült, de a csapat tulajdonosi köre azóta sem változott.