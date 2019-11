Ha a pletykák igaznak bizonyulnak, akkor két nagyágyú lehet versenyben a brackley-i központú csapatért. Egyikőjük Dimitrij Mazepin, az orosz milliárdos, aki már a Force India/Racing Point ügyletben is érintett volt, ám végül a Stroll-família elhappolta előlük az alakulatot. A vevőjelölt nyilvánvalóan fiának, az idén a Forma-2-ben induló Nyikita Mazepinnek “venné meg” az istállót.

Az Auto Bild úgy tudja, hogy eladó a Mercedes Forma-1-es csapata. A “megbízható forrás” szerint ketten is szeretnék megvenni a Forma-1-et az utóbbi években uraló istállót. A hír első eléggé légből kapottnak tűnik, de Toto Wolff éppen a minap a távozás lehetőségéről is beszélt.

A másik jelölt a mostanában nagybevásárlást tartó Penske-család lenne. Az elsősorban az amerikai versenyzésben érdekelt família nemrég megvette az indianapolisi versenypályát, valamint az egész IndyCar-sorozatot.

Mindezek mellé akár egy Forma-1-es istálló vásárlása is beférhet a becslések szerint 1,6 milliárd dolláros (484,5 milliárd forintos) vagyonnal rendelkező Roger Penske-nek, aki egyébként a Forma-E-ben is érdekelt egy csapattal. Penske korábban már próbálkozott a Forma-1-gyel, egy futamgyőzelmet szereztek is harmadik szezonjukban 1976-ban, de a kaland nem folytatódott tovább.

Ha az elképzelt forgatókönyvek bármelyike megvalósulna, a Mercedes motorszállítóként maradna a Forma-1-ben. Az Auto Bild szerint a csapat tájékoztatta a McLaren, a Racing Point, a Williams és még a Red Bull vezetőségét is, hogy folytatnák az erőforrások szállítását 2020 után is.

