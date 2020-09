Vannak, akik szerint hiba volt pont most elengedni a tapasztalt Sebastian Vettelt, hogy az igen fiatal Charles Leclerc mellé egy másik fiatal – bár kétszer olyan tapasztalt – versenyzőt, Carlos Sainzot ültessék. Massa nem ért egyet:

„Vettel ideje lejárt, annyira, hogy az idei eredmények igazolják is, hogy a Ferrari jól dönthetett, amikor nem hosszabbított vele szerződést. Carlos Sainz pedig jó pilóta, fiatal, és még nagy tere van a fejlődésre. Persze mindenek előtt versenyképes autóra lenne szükségük, de a pilóták és a csapat érdekében is remélem, hogy meg is kapják majd.”

Míg a brazil veterán volt csapata küszködik, Lewis Hamilton újra szárnyal, hamarosan behúzza a hetedik világbajnoki címet.„Újabb év, amikor Hamilton dominál. Csak játszik a többiekkel, kivételes munkát végez. Megérdemli a címet.”

Hamilton a pályán mutatott dominancia mellett a mostanában az egyre látványosabb aktivizmusával is feltűnést kelt.

„Ő ilyen, igyekszik vitákat generálni, a pályán is kiáll az ügyek mellett. Mindig tanulhatunk másoktól, és ha valami jó ügyért dolgozik, akkor az tiszteletet érdemel, én tisztelem is ezért” – mondta az őt 2008-ban legyőző angolról.