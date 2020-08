Nagy-Britannia

The Guardian: “Lewis Hamilton megnyerte a Belga Nagydíjat egy olyan napon, amely komor volt a Ferrari számára”.

Daily Mail: “Lewis Hamilton rajt-cél győzelmet aratott a Belga Nagydíjon, és utólag elismerte, olyan unalmas volt a futam, hogy közben majdnem ő maga is elaludt”.

The Sun: “A 35 éves versenyző a pole pozícióból rajtolt, és többet vissza sem nézett, különösebb fáradozás nélkül aratta újabb győzelmét. A Belga Nagydíjon a Ferrari újabb kínokat élt át, miközben Sebastian Vettel a 13., Charles Leclerc pedig a 14. helyen ért célba”.

Olaszország

La Repubblica: “A Ferrari, amely az elmúlt két esztendőben uralta az ardenneki erdőt, és mindenkit faképnél hagyott, ezúttal sodródott az árral. Lassúság, elkopottság, megbízhatatlanság. Még az Alfa Romeo és az Alpha Tauri is megelőzte őket, és mindkét versenyző a pontszerző helyeken kívül végzett”.

Gazzetta dello Sport: “A Ferrari az ötletek és a bátorság hiányát mutatja. Rengeteg munkát kell még elvégezni, és sokat gondolkodni. Most jobb lenne elengedni az emlékeket, amelyek homályosak, de megnyugtatók, ugyanakkor haszontalannak tűnnek. Fontosabb lenne a problémák gyökerét felkutatni”.

Tuttosport: “A világbajnok uralta és megnyerte a versenyt Spában”.