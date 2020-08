Lebőgéssel, pont nélkül zárta a Forma-1-es Belga Nagydíjat a Ferrari, az olasz gárda Sebastian Vettellel és Charles Leclerc-rel csupán a 13-14. helyen ért célba, ahonnan indult is a páros. Az egyre aggasztóbb formaromlás révén lassan a Renault is megelőzi a Ferrarit az összetettben, az ötödik hely a tét, két pont a különbség a két csapat között.

Olvass tovább

„A jó dolgokra kell koncentrálnunk, még ha sok nincs is belőlük. Nehéz volt megfelelő tempót találni a versenyen, de az egész hétvégén is. Sok mindent tanultunk, muszáj nyugodtnak maradnunk, mert a frusztráció sehova sem vezet. A következő állomás Monza, ami sokat jelent nekünk, harcolnunk” – utalt arra a német, hogy Monzában, aztán Mugellóban folytatódik a bajnokság, utóbbi ráadásul a Ferrari 1000. nagydíjának helyszíne lesz, egyúttal az első pálya, ahová nézőket is beengednek idén.

Charles Leclerc már közel sem volt ennyire higgadt a 44 körös verseny után, néhány mondat után faképnél is hagyta a Sky Sports F1 stábját. „Elég frusztráló volt az egész hétvége, a verseny sem volt könnyebb. Mindkét bokszkiállással gondjaink voltak, jelentős időt és pozíciókat veszítettünk. Próbáltam visszazárkózni, de nehéz volt előznünk, még DRS-sel is. Dolgoznunk kell ezen, és muszáj találnunk valamit, különben nehéz dolgunk lesz” – nyilatkozott szűkszavúan a monacói.

A Ferrari azért is kerülhet kutyaszorítóba, mert jövőre minimálisan változnak a szabályok, lényegében az aktuális autókat használják tovább. Leclerc-t ráadásul lekötötték 2024 végéig a csapatnál, míg a négyszeres világbajnok Vettelt 2021-től a McLarentől érkező Carlos Sainz váltja.

A német jövőjét egyelőre homály fedi, hetek óta késlekedik a nemzetközi sajtó által már oly sokszor belengetett Racing Point/Aston Martin-bejelentés is, aminek a hátterében az is állhat, hogy a Mercedes-másolással lebukott csapat szintén visszaesett az elmúlt hetekben: annak ellenére, hogy a szezon elején a silverstone-iak második-harmadik erőnek is számítottak, Belgiumban is csak 9-10.-ek lettek Lance Stroll-lal és Sergio Pérezzel.