A vasárnapi Forma-1-es Brit Nagydíj hajrájában előbb a 2. helyen haladó Valtteri Bottas, majd az utolsó körön a mclarenes Carlos Sainz és a versenyt vezető Lewis Hamilton is defektet kapott. A finn és a spanyol kipottyant a top10-ből, az angol három keréken még épp be tudott futni.

Olvass tovább

„Már a biztonsági autós szakasztól teli volt törmelékkel a pálya, végig a Maggottson, Beckettsen, szerintem ott nem takarítottak. A gumim teljesen jól működött, szerintem még nagyobb tempóra is kapcsolhattam volna a vége felé, de szerencsére nem tettem. Megnézzük majd, hogy mi volt, de szerintem, ahogy a tempómból is látszott, a gumikezelésem teljesen rendben volt.”

A Red Bullnál is azt gyanítják, hogy a törmelék okozott gondot, Max Verstappen Bottas esete után ment ki friss abroncsokért, hogy megszerezze a leggyorsabb kört, a levetett szetten pedig árulkodó nyomokat látott a csapat.

„Az autóról lekerült gumin körülbelül 50 kisebb vágás volt. Szóval törmelékről volt szó. Ha kint maradtunk volna, egy Lewiséhoz, Carlos Sainzéhoz és Bottaséhoz hasonló defekttel elúszhatott volna a 2. hely. Nagyon a határon voltunk. Inkább örülünk annak, amit elértünk, mint hogy azon bánkódjunk, hogy mit veszítettünk” – magyarázta a csapatfőnök, Christian Horner.

A Pirelli motorsportfőnöke, Mario Isola a verseny után azonnali, mindenre kiterjedő vizsgálatot ígért.

„Természetesen kivizsgáljuk, ami az utolsó körökben történt. Korai lenne még következtetéseket levonni. Lehetett szó kopásról, mert 38 kör után ezen a pályán már eléggé kopottak a gumik, de nem mondom, hogy ez volt. Lehetett törmelék is, Kimi szárnydarabjai is ott voltak a pályán, meg más szemét is.”

„Ezért is szeretnénk a verseny végén használt összes gumit megvizsgálni, nem csak a defekteseket, hogy lássuk, találunk-e vágásokat, egyéb arra utaló jeleket, hogy mi történt. Semmit nem szeretnénk kizárni, 360 fokos elemzés lesz, az ilyen vizsgálatoknál nagy hiba bármit is előre kizárni.”

A szakember felvetette, hogy akár a kopás és a törmelék kombinációja is lehetett a háttérben, az elvékonyodott gumiréteg miatt válhatott sérülékenyebbé az abroncsok szövetváza, ezért okozhattak látványos defekteket az apró karbontöredékek épp a futam végén.

Isola azt is elmondta, hogy mivel nincs sok idejük, rögtön a verseny után elkezdik az elemezéseket, teszteket a mobil laborban, de ha szükséges, a milánói központba is küldenek mintákat, hogy legkésőbb keddre már egyértelmű eredményeik legyenek.

A hétvégén a második silverstone-i futammal, a 70. Évfordulós Nagydíjjal folytatódik a bajnokság, amelyre a Pirelli a múlt hétvéginél eggyel lágyabb keverékhármast jelölt ki. Isola nem zárja ki, hogy a vizsgálat eredményei alapján változtassanak:

„Egyelőre sok még a kérdés, a hibák okaitól függ, hogyan is reagálunk. Ha például a kopás van a háttérben, akkor mindegy is, hogy a mostani vagy a lágyabb keveréket használjuk, mert mindegyiknek van egy maximális élettartama, ami viszont az autótól is függ, márpedig mindegyik autó más.”