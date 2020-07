Az olasz Sky Sports szerint korai lenne még teljesen kizárni az újabb Vettel-Red Bull felállást. Azt állítják, hogy az energiaital osztrák tulajdonosa, Dietrich Mateschitz visszahozná a csapathoz a német versenyzőt, és erről beszélt már a motorsportfőnök Helmut Markóval is.

Egyelőre bizonytalan, mit is fog csinálni Sebastian Vettel 2021-ben. A jelenleg szerződés nélkül álló négyszeres világbajnokot a Forma-1-es Magyar Nagydíj hétvégéjén már összeboronálták az Aston Martinnal. Opciónak gondolják még a Red Bullt is, annak ellenére, hogy a versenycsapat irányítói kijelentették, megvannak már 2021-es pilótáik.

Olvass tovább

Abban az esetben, ha Vettel újra bikás szerelést húzna, Alexander Albon helyét foglalhatná el, akit már kikezdtek az utóbbi futamokon nyújtott gyenge teljesítménye miatt. Vettel korábban elmondta, hogy igent mondana, ha hívná korábbi csapata.

Vettel egyébként ezen a hétvégén is összefutott a paddockban Helmut Markóval és Christian Hornerrel. A Red Bull csapatfőnöke félkomolyan viccelődött is a Ferrari versenyzőjével, melyet a francia Canal+ tévécsatorna kamerái meg is örökítettek.

Horner: “¿ Ya te quitaron el nombre de la ropa ?” Vettel: “Yeah….” Horner: “Es un poco duro ¿ no ?” Vettel: “Yeah…” Horner: “¿ Estas bien ? Vettel: “Yeah…” —— Sin palabras. 🎥@FiftyBuckssspic.twitter.com/5zKoUe7G1P — Leo (@LeoF1_) July 18, 2020

Így hangzott a beszélgetés:

Horner: “Le is vették a nevedet a ruhádról?”

Vettel: “Igen.”

Horner: “Ez egy kicsit durva, nem?”

Vettel: “De…”

Horner: “Jól vagy?”

Vettel: “Igen.”