Eredetileg Magyarországon vetette volna be nagyobb fejlesztéseit a Ferrari, ám látva a múlt heti szenvedést az Osztrák Nagydíjon, Maranellóban megsürgették a munkát, és egyes elemeket már a Stájer Nagydíjon is bevetnek. A csomag eddig beváltotta a hozzá fűzött reményeket, Sebastian Vettel is pozitívan számolt be pénteki élményeiről.

“Nem zártunk jó napot az időeredményeket tekintve, a gyorskörömet is elvették” – mondta a négyszeres világbajnok, aki mindössze a 16. helyen végzett a második szabadedzésen, a két Williams között. “Többen is a holnapi esőre készülhettek, arra az esetre, ha a holnapi időmérőt ez az edzés pótolná” – utalt Vettel az előrejelzések szerint érkező esőre, mely a kvalifikációt is fenyegeti.