A második ausztriai versenyhétvégén cudarabb arcát mutathatja az időjárás. Noha a pénteki szabadedzéseken még kánikulában körözhetnek a Forma-1-es versenyzők Spielbergben, szombatra nagy csapadékzóna éri el a térséget.

Az előrejelzések szerint a reggel még naposan indul majd, de már délelőtt megérkezhetnek az első esőfelhők. A harmadik szabadedzésen már 80 százalék az eső valószínűsége, az időmérő idejére ez közel 100 százalékra ugrik.

Alapvetően nem is a csapadékkal van baj, hanem azzal, hogy az előrejelzések szerint a rendkívül heves esőzés sem zárható ki, sok víz zúdulhat le tartósan a pályára.

#F1 Weather Update #StyrianGP - Risk of rain for the sessions:



FP1: 0 %

FP2: 10 %



FP3: 80 %

QF: 90 %



R: 10 %



➡️ SAT may start dry and with sunny spells, but for the sessions the conditions will most likely be cloudy, cold and wet❗️Rain might turn heavy at times. pic.twitter.com/NjctMZQ3s2