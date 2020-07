Perez 1:03,877-es köre végül a 3. helyre volt elég, megelőzte őt a múlt heti pole-t megszerző Valtteri Bottas, valamint a Red Bull-os Max Verstappen, a holland 1:03,660-as körrel érte el a potenciális pole-t.

A „második sorba” Bottas mellé a másik Racing Point-os Lance Stroll került, Lewis Hamilton csak a 6. időt érte el a mclarenes Carlos Sainz után.

He is 0.502 seconds ahead of Valtteri Bottas in P2 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/ngyDEjsU4z

Sergio Perez improves on his fastest time with a 1:03.877 ⏱

Nem volt jó délutánja Alexander Albonnak (7.), a thai-brit ifjonc többször is megpördült, a kavicságyban is járt. A top10 utolsó három helyén a rajtbüntetést összeszedő Lando Norris, Charles Leclerc és a renault-s Esteban Ocon osztozott.

Alex Albon loses his back end and goes off at Turn 8️⃣ into the gravel

We were very briefly under a yellow flag but he’s back on track#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/OwpKQaPuWA

