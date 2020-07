A top10 második felében egy-egy Red Bull, McLaren, Alpha Tauri, Renault és Ferrari sorakozott – Sebastian Vettel kilenctizedes hátránya, 10. helye nem túl biztató annak tükrében, hogy a monacói már a rohammunkában elkészített és a helyszínre szállított fejlesztéssel, az új első szárnnyal ment. Charles Leclerc a 12. lett a másik vörös autóval.

Az edzés viszonylag problémamentesen zajlott, igaz, az első félóra végén pár percre előkerült a piros zászló, amíg eltávolították a pálya szélén sebességváltó-hibával leállt Nicholas Latifi Williamsét.

Ha már Williams: a csapatnál tesztpilótaként ma versenyhétvégén is bemutatkozott a Forma-2-es Jack Aitken, az ifjonc tisztességes munkát végzett, néhány századdal az Alfa Romeo tesztelője, Robert Kubica előtt zárt.

A haasos Kevin Magnussen nem teljesített mért kört, a dán autóját a garázsban szerelgették.

