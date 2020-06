Egy hónappal ezelőtt kiderült, hogy Sebastian Vettel az idei szezon végén elhagyja a Ferrarit, a csapat pedig szinte pillanatokon belül bejelentette, hogy a négyszeres bajnok helyére Carlos Sainz érkezik. A spanyol egy interjúban arról beszélt, hogy már tavaly év végén tárgyalt a Ferrarival, ehhez képest Mattia Binotto csapatfőnök sokáig azt hangoztatta, a csapat első számú célja Vettel megtartása.

A Scuderia már tavaly bejelentette, hogy ötéves szerződést adott Charles Leclerc-nek, Sainz szavai alapján pedig ekkor már a spanyollal is javában folyhattak a tárgyalások. Így nem feltétlenül igaz, hogy bármikor is opció volt a Vettellel való hosszabbítás, sőt az is kérdéses, valóban annyira különböztek-e a felek céljai és elképzelései.