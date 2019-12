A Ferrari 2019-ben versenyzői akadémiájának első tagjaként a monacói Charles Leclerc-t ültette Sebastian Vettel mellé, a mindössze második Forma-1-es idényét kezdő monacói pilóta pedig igazolta, hogy jól döntöttek, tényleg a jövő egyik sztárja került a vörös autóba.

Míg Vettel ferraris szerződése a jövő év végén lejár, Leclerc-t eredetileg is legalább 2021-ig kötötték le, ám az idei szereplését látva most új szerződést kötöttek vele.

2 Wins 🏆

4 Fastest laps 💨

7 Poles 🙌

10 Podiums 🍾

…and a contract extension to 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✍️

We’re delighted to announce that @Charles_Leclerc will be with us until 2024 🤩#essereFerrari 🔴 #Charles2024 pic.twitter.com/Gv8BAfrFAh

