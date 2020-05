A McLaren bejelentése után már egyértelmű volt, mostantól pedig hivatalos is: 2021-re Carlos Sainzot ültetik az év végén a Ferraritól távozó Sebastian Vettel helyére.

.@Carlossainz55 to race for Scuderia Ferrari Mission Winnow in 2021 and 2022https://t.co/XA3xLP0a77 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 14, 2020

A spanyol 2015-ben mutatkozott be a Forma-1-ben a Toro Rossónál, majd a 2017-es idény végére a Renault-hoz kölcsönözték ki. 2018-ban egy teljes idényt töltött a francia alakulatnál, ám helyét elveszítette, Daniel Ricciardót ültették a helyére. Most, hogy a tavaly a bajnokság 6. helyén záró spanyol a Scuderiához megy, a McLarennél is Ricciardo lesz az utódja.