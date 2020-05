A Renault is megerősítette a csapathoz csak tavaly csatlakozott Ricciardo év végi távozását:

„A példátlan körülményeket hozó 2020-as idényben a Daniel Ricciardóval folytatott hosszabbítási tárgyalásaink sikertelenül zárultak” – írta a francia csapat.

Renault DP World F1 Team and Daniel Ricciardo will not continue collaboration beyond 2020

Within the unprecedented context of the 2020 season, discussions held with Daniel Ricciardo concerning a renewal of his contract beyond the end of 2020 have not been successful.#RSspirit pic.twitter.com/dO7G6YW4Sm

