A hatszoros világbajnok megtartása magától értetődőnek tűnik, a másik ülés sorsa viszont érdekes kérdés: Bottas az elmúlt években alkalmazkodó csapatjátékosnak, jó másodhegedűsnek bizonyult, ám a piacon van a Ferraritól az év végén távozó négyszeres világbajnok Sebastian Vettel is, ahogy a Mercedes rendelkezésére áll a tehetséges saját nevelt, a jelenleg a Williamsnél tartott George Russell is.

Olvass tovább

„Igen, válogathatunk a tehetségek között, de nem szabad elszállnunk. A Red Bullnak is két igen tehetséges pilótája van, a Ferrarinál is nagyon tehetséges versenyzők vannak, szerintem igen jó kombinációt választottak” – utalt Max Verstappen és Alexander Albon, valamint Charles Leclerc és Carlos Sainz párosára.

„Egyrészt be kell biztosítanunk, hogy jó kezekben van a rövid távú jövőnk, Lewisénál jobb kezek pedig nincsenek, másrészt a közép- és hosszú távú jövőnket, stratégiánkat is mérlegelni kell. Nem könnyű kérdés, de nem is vagyunk rossz helyzetben.”

Wolff az interjúban megismételte korábbi szavait arról, hogy szerinte nem hagyják túl későre a tárgyalásokat, Hamiltonnal folyamatos kapcsolatban állnak, a viszonyuk a kölcsönös bizalomra épül, nyolc év után pedig nem kell újra feltalálni a szerződést, így amint újra együtt lesznek, gyorsan tető alá hozhatják majd a hosszabbítást.

Kövess minket a Facebook-on!