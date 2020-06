A Ferrari május elején bejelentette, hogy a felek közös megegyezése alapján nem hosszabbítják meg Sebastian Vettel szerződését, majd néhány nappal később már azt is közölték, hogy a McLarentől érkező Carlos Sainzot ültetik a német helyére 2021-ben (a wokingiak sem késlekedtek, ezzel egy időben tisztázták, hogy náluk a renault-s Daniel Ricciardo lesz a spanyol utódja).

Olvass tovább

„Mi Seb kedvéért az átláthatóságot választottuk. Neki is foglalkoznia kell a jövőjével, nem húzhattuk a döntést. Ez így volt fair vele szemben, és nekünk is dicséretünkre válik. Ha Seb a Mercedesnél kötne ki, annak is örülnék. Négyszeres világbajnok, megérdemli, hogy topcsapatnál vezessen.”

Binotto egy másik téma miatt is kritizálta Wolffot – nem érti, a Mercedes miért nem volt hajlandó rábólintani a fordított rajtrácsos kvalifikációs futamokra:

„Csalódott vagyok, ugyanis nagyszerű lehetőséget szalasztottunk el. Ha kétszer versenyzünk egy helyszínen, mint Ausztriában és Angliában, megvan a kockázata, hogy a második futam az első ismétlése lesz. Már elnézést, de mindannyian hoztunk kompromisszumokat ebben az időszakban. Előjött a másféle formátum ötlete, a fordított rajtrácsos futam, és az FIA és a tízből kilenc csapat rábólintott. Egy csapat blokkolta az egészet. Kár ez a nézők és az F1 szempontjából is.”

Kövess minket a Facebook-on!